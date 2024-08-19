Чистая урбанистика: зачем идти на масштабный градостроительный фестиваль «Москва 2030»?

Продумать план города будущего, познакомиться с современным искусством и послушать лекцию по урбанистике, пока ребёнок веселится с друзьями под присмотром вожатых — всё это можно сделать на площадках Градостроительного комплекса Москвы на форуме-фестивале «Территория будущего.
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