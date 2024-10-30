📹🏮Кассета все той же РСЗО "Торнадо-С" дорасходует последние УРС 9М542 на скопление техники и пехоты 22-й бригады ВСУ в Иволжанском.
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📹🏮Кассета все той же РСЗО "Торнадо-С" дорасходует последние УРС 9М542 на скопление техники и пехоты 22-й бригады ВСУ в Иволжанском.