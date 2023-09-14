В Госдуме хотят ужесточить правила продажи огнестрельного оружия мигрантам

Максим

"...законопроект, согласно которому предлагается запретить продажу оружия лицам, получившим российское гражданство менее пяти лет назад." - на первый взгляд разумно, НО, поскольку о системной работе по интеграции вновь прибывших в российское общество не то, чтобы закона, даже речи не идёт, по истечении пяти лет у диаспор процесс интеграции останется в прежней поре ( на то они и диаспоры, чтобы жить в чужой стране, сохраняя свой культурный код), а многие соотечественники, вполне культурные и интегированные, будут несправедливо и неразумно ущемлены. Нужно устанавливать не формальный срок, а критерии интеграции в российское общество ( а не в диаспоры), согласно которым принимать решение о допуске.