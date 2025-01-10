Логика постепенно возвращается на рынок

Наконец-то «большие деньги» вернулись на рынок! Индекс МосБиржи на недельном графике = все говорит за техническую коррекцию (снизу касались 55ЕМА, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и ОИ остается сверху, причем цвет перекраивается на «медвежий»).