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Русская весна

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Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов — СМИ

Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов — СМИ

Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона.

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