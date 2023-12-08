Пентагон, возможно, переплачивает подрядчикам миллионы долларов — СМИ

Чиновники минобороны США не всегда могут обосновать производимые траты, они, возможно, переплачивают подрядчикам миллионы долларов, сообщает издание Intercept со ссылкой на отчет управления генерального инспектора Пентагона.
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