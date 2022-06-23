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ВЗГЛЯД: Британия решила разрушить безопасность Европы и отказала гражданам РФ в выдаче виз

ВЗГЛЯД: Британия решила разрушить безопасность Европы и отказала гражданам РФ в выдаче виз

В этом году Великобритания должна была провести сессию парламентской Ассамблеи ОБСЕ в июле, однако британцы решили нарушить европейскую безопасность и решили не выдать визы дипломатам из России и Беларуси, сообщает информационный портал "Взгляд".

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