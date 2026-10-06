Командир танковой роты ВСУ уничтожен при прорыве в Харькове

В Харьковской области русские силы ликвидировали командира танковой роты ВСУ капитана Шемчука. Боец пытался прорвать "волчанский котел", где окружены две тысячи украинских солдат.
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