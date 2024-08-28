Где сейчас и как выглядит великий футболист СССР. Он уехал жить в Германию и остался без денег

Судьба капитана ЦСКА 1980-х.Сергей Фокин — один из самых ярких полузащитников СССР 1980-х. Большую часть карьеры он провел в ЦСКА, с которым переживал взлеты и падения: Фокин оставался игроком основного состава и после вылета клуба в первую лигу, и после его возвращения в элиту.