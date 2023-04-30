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Ночью в Котласе из-за серьёзного пожара эвакуировали жильцов четырёх домов

Ночью в Котласе из-за серьёзного пожара эвакуировали жильцов четырёх домов

Пожар по адресу: Джамбула, 17 произошёл в 00:13 30 апреля.Как сообщили в МЧС Архангельской области, к прибытию первых пожарных здание хозяйственной постройки и стена жилого дома горели открытым огнём.

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