Ночью в Котласе из-за серьёзного пожара эвакуировали жильцов четырёх домов

Пожар по адресу: Джамбула, 17 произошёл в 00:13 30 апреля.Как сообщили в МЧС Архангельской области, к прибытию первых пожарных здание хозяйственной постройки и стена жилого дома горели открытым огнём.
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