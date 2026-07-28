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Антифашист

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Почти 400 украинских дронов удалость сбить российским ПВО. В Донецке атакован стадион «Шахтёр»

Почти 400 украинских дронов удалость сбить российским ПВО. В Донецке атакован стадион «Шахтёр»

В течение минувшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 регионов страны и акваторией Азовского моря.

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