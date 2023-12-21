Быков: отношение НХЛ к России не лезет ни в какие ворота

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался об отношении НХЛ к России. «Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе, ни в коей мере не лезет ни в какие ворота.