Быков: отношение НХЛ к России не лезет ни в какие ворота

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков высказался об отношении НХЛ к России. «Я решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ, в силу того, что то, как они к нам отнеслись, в принципе, ни в коей мере не лезет ни в какие ворота.
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