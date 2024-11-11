Экс-глава института РАН оценил шансы Трампа закончить конфликт на Украине

Бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью программе "Что это было" на RTVI оценил шансы избранного американского президента Дональда Трампа урегулировать военный конфликт на Украине.
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