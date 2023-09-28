В США предрекли проблемы новому главе комитета начштабов ВС из-за Украины

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли, который в пятницу, 29 сентября, передаст пост своему преемнику Чарльзу Брауну, оставляет его в сложной ситуации относительно дальнейшей помощи Украине.
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