Суперкомпьютеры Яндекса уничтожены: такси и оплата встали в РФ

Воздушные удары вывели из строя суперкомпьютеры «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин», что привело к исчерпанию резервов Yandex Cloud и остановке «Яндекс Go» и «Яндекс Еды» в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Армении.