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Царьград

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Суперкомпьютеры Яндекса уничтожены: такси и оплата встали в РФ

Суперкомпьютеры Яндекса уничтожены: такси и оплата встали в РФ

Воздушные удары вывели из строя суперкомпьютеры «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин», что привело к исчерпанию резервов Yandex Cloud и остановке «Яндекс Go» и «Яндекс Еды» в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Армении.

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