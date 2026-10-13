Суперкомпьютеры Яндекса уничтожены: такси и оплата встали в РФ

Воздушные удары вывели из строя суперкомпьютеры «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин», что привело к исчерпанию резервов Yandex Cloud и остановке «Яндекс Go» и «Яндекс Еды» в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Армении.
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