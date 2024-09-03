Перед визитом главы МАГАТЭ на ЗАЭС в округе высокая интенсивность обстрелов

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара накануне приезда главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси напряженная.