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Перед визитом главы МАГАТЭ на ЗАЭС в округе высокая интенсивность обстрелов

Перед визитом главы МАГАТЭ на ЗАЭС в округе высокая интенсивность обстрелов

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина заявила, что обстановка на территории станции и ее  города-спутника Энергодара накануне приезда главы Международного агентства по  атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси напряженная.

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