Глеб Никитин и Мария Львова-Белова обсудили поддержку семей в регионе

31 июля 2026 г. в Нижегородском кремле состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Марии Львовой-Беловой.
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