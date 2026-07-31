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Нижегородская правда

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Глеб Никитин и Мария Львова-Белова обсудили поддержку семей в регионе

Глеб Никитин и Мария Львова-Белова обсудили поддержку семей в регионе

31 июля 2026 г. в Нижегородском кремле состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Марии Львовой-Беловой.

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