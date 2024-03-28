ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вот странно, а может и вовсе не странно, а совсем наоборот - вполне объяснимо и ожидаемо, но от мадам Брошкиной, Макара и прочих "светлоликих" никаких слов соболезнования и сочувствия тем, кого они считают "рабами и холопами" после террористического акта не последовало.
Законченные лицемеры и моральные обрубыши
Комментарии
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Надежда
Даже через экран такой плесенью несет!😷 А эта мерзкая мандижа просто бесит своей наглостью!( Кто и из какой щели ее вытащил и оправил на евровидение, где она позорила русскую женщину!?((😡
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1 час.
ИН
Ирина Некрасова
))) Скорее плохо сохранившиеся останки существа, некогда занимавшего и упорно оберегавшего от менее наглых конкурентов весь ареал российской эстрады...
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1 час.
Сергей Трофимов
все они моральные уроды и среди них нет адекватных все оны заслуживают смертной казни за предательство России
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1 час.
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