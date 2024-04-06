🔥С 7 по 10 апреля в Крыму ожидается высокая пожарная опасность Это относится к центральным и восточным районам Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
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🔥С 7 по 10 апреля в Крыму ожидается высокая пожарная опасность Это относится к центральным и восточным районам Крыма, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.