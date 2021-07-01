Финансовый аналитик назвал способ выбраться из бедности

Чтобы выбраться из кредитов и жизни от зарплаты до зарплаты россиянам потребуется откладывать и инвестировать по 10-20% своего заработка Чтобы разбогатеть, россиянам достаточно откладывать или инвестировать в фондовый рынок до 20% от своего дохода.