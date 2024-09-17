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Неуходящая натура: в Москве открылась выставка к юбилею Владимира Меньшова

Неуходящая натура: в Москве открылась выставка к юбилею Владимира Меньшова

Сценарий фильма с рукописными пометками и правками Владимира Меньшова к фильму «Москва слезам не верит», костюмы главных героинь и другой съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры фильма вошли в экспозицию выставки «Меньшов/Москва 85/45», которая открылась в столичном Подземном музее парка «Зарядье» в день рождения режиссера.

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