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Русская весна

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Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа

Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа

Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп справляется с работой на своем посту с момента инаугурации 20 января, об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News и компании YouGov.

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