Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа

Больше половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп справляется с работой на своем посту с момента инаугурации 20 января, об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News и компании YouGov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии