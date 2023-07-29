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УПЦ отказалась праздновать Рождество 25 декабря

В информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не станут переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским соответствующий закон.

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