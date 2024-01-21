"Брошенные на растерзание". Бойцы ВСУ рассказали об их плачевном положении

ВСУ несут тяжелые потери, а на одного их солдата приходятся четыре российских, пишет BI. Ситуация усложняется ещё и тем, что в нынешние места базирования украинцев невозможно перебросить технику, пишет автор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии