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Депутат Журавлев заявил о послании России Западу

Депутат Журавлев заявил о послании России Западу

Депутат Журавлев: ракета «Орешник» может долететь до Лондона за 15 минут Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» может долететь до Лондона за 15 минут, на Западе хорошо услышали и поняли это послание, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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