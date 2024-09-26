Более 200 компаний покажут на выставке новые грузовики, автобусы и трейлеры

Эксклюзивный дистрибьютор Higer Bus Company Limited – компания «Русбизнесавто» представит на Международной выставке Urbantrans 2024 в Москве обновленный модельный ряд туристических автобусов и новый городской автобус Higer.
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