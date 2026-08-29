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Владимирские новости

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Владимирское «Торпедо» победило «Звезду» в Санкт-Петербурге 3:2

Владимирское «Торпедо» победило «Звезду» в Санкт-Петербурге 3:2

Владимирец Владислав Сиротов открыл счет уже на 21-й минуте, а к перерыву команда увеличила преимущество до 3:0.

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