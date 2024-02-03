Почему с горных вершин не спускают погибших там туристов

Трупы буквально усеивают Эверест, но никто не спешит их хоронить. Мемориал погибшим альпинистам Эвереста, Гималаи, Непал, фото: Axiom PhotographicВ 2023 году число смертей на легендарной вершине сильно превысило средние значения.
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