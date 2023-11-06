Игрок "Спартака" Чернов: готов отвезти Головина в "Ливерпуль"

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов оценил успехи своего бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Головина в "Монако", заявив, что лично готов отвезти его в английский "Ливерпуль", передает Sport24.
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