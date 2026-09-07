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Воронежские новости

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Мошенники захватывают аккаунты воронежцев через фейковые конкурсы в мессенджерах

Мошенники захватывают аккаунты воронежцев через фейковые конкурсы в мессенджерах

Злоумышленники придумали новую схему, чтобы захватывать чужие учётные записи в мессенджерах – они создают фейковые конкурсы и «группы поддержки».

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