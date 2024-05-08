Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    !!!Мигрантов депорти...
  • Авас Анекак
    за лучший черножопый  мертвый всех повеситьМигрантов депорти...
  • Олег Самойлов
    А НИКТО и НЕ раскрывает НИЧЕГО! Просто информация к размышлению отдельным особям!Россия перехватил...

Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

Слова хамоватой депутатки не пройдут ей даром. В Госдуме решили разобраться с политиком, оскорбившим людей не имеющих работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Хамит Сабиров
Лишить мандата депутата, всех преференций и завести уголовное дело, да, и конфисковать все имущество.
Ответить
14 час.
ЮВ
Юрий Воронин
Лишить эту суку депутатского мандата и судить, а также конфисковать все ее 370 млн.рублей! Ведь если бы она не была депутатом заксобрания, хрен бы она получила бы эти выгодные контракты! Значит, налицо использование служебного положения! Надо еще разобраться, как она получила эти заказы для своей фирмы и на каких условиях? Участвовала ли она в тендере? И вообще проводился ли вообще этот тендер? Это она - червь, клоп, присосавшийся к государственному телу!
Ответить
14 час.
ЮГ
Юрий Гудков
Ана озвучила, то что, депутаты о простом народе думают. У депутата зарплата 700 тыс. руб. у народа 20-30. Конечно черви.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх