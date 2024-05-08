Слова хамоватой депутатки не пройдут ей даром. В Госдуме решили разобраться с политиком, оскорбившим людей не имеющих работу.
Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме
Комментарии
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Хамит Сабиров
Лишить мандата депутата, всех преференций и завести уголовное дело, да, и конфисковать все имущество.
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14 час.
ЮВ
Юрий Воронин
Лишить эту суку депутатского мандата и судить, а также конфисковать все ее 370 млн.рублей! Ведь если бы она не была депутатом заксобрания, хрен бы она получила бы эти выгодные контракты! Значит, налицо использование служебного положения! Надо еще разобраться, как она получила эти заказы для своей фирмы и на каких условиях? Участвовала ли она в тендере? И вообще проводился ли вообще этот тендер? Это она - червь, клоп, присосавшийся к государственному телу!
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14 час.
ЮГ
Юрий Гудков
Ана озвучила, то что, депутаты о простом народе думают. У депутата зарплата 700 тыс. руб. у народа 20-30. Конечно черви.
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13 час.
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