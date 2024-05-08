Депутат назвала безработных людей червями и вот что с ней решили сделать в Госдуме

ЮВ

Юрий Воронин

Лишить эту суку депутатского мандата и судить, а также конфисковать все ее 370 млн.рублей! Ведь если бы она не была депутатом заксобрания, хрен бы она получила бы эти выгодные контракты! Значит, налицо использование служебного положения! Надо еще разобраться, как она получила эти заказы для своей фирмы и на каких условиях? Участвовала ли она в тендере? И вообще проводился ли вообще этот тендер? Это она - червь, клоп, присосавшийся к государственному телу!