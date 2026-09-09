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Политик Филиппо назвал безумием курс правительства Германии в отношении Украины

Политик Филиппо назвал безумием курс правительства Германии в отношении Украины

Курс немецкого правительства на поддержку Украины безумен. Об этом на странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать Киеву ракеты для Patriot.

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