Курс немецкого правительства на поддержку Украины безумен. Об этом на странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать Киеву ракеты для Patriot.
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