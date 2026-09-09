Курс немецкого правительства на поддержку Украины безумен. Об этом на странице в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать Киеву ракеты для Patriot.