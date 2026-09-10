ФСБ обвинила блогера и СБУ в подготовке покушения на посла Британии. По заданию Апостола Дмитрия

ФСБ задержала охранника посольства Британии за сбор данных для СБУГригорий Сысоев/РИА Новости ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении сотрудников британского посольства в Москве.
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