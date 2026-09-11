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Царьград

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Жители Перми определили последствия для партнеров, перебравших алкоголь

Жители Перми определили последствия для партнеров, перебравших алкоголь

Жители Перми по-разному реагируют на перебравших на свидании. Более половины женщин не захотят повторной встречи с подвыпившим мужчиной, в то время как мужчины проявляют большую терпимость к нетрезвым спутницам.

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