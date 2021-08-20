Руководство Джанкоя приняло участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым

Вчера, 19 августа, глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов совместно с заместителем главы администрации города Джанкоя Светланой Курандиной приняли участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым Сергей Донец.
Вчера, 19 августа, глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов совместно с заместителем главы администрации города Джанкоя Светланой Курандиной приняли участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым Сергей Донец.
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