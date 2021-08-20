Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    А в Центральной России и в Сибири?Сделать крымские ...
  • Михаил
    Нашли, кого спрашивать! Эта гнида сама в первых рядах уродов разваливала страну, так что спрашивать его должен только...Причастен ли Горб...
  • Анатолий Яковлев
    Вовочка , после того как у тебя закончится срок президенства . купи новые плавки и как иностранный гость помочи свои ...Зеленский собралс...

Руководство Джанкоя приняло участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым

Руководство Джанкоя приняло участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым

Вчера, 19 августа, глава администрации города Джанкоя Эдуард Селиванов совместно с заместителем главы администрации города Джанкоя Светланой Курандиной приняли участие в выездном совещании, которое провёл Министр ЖХК Республики Крым Сергей Донец.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх