Мечты главы МИД Польши: Радослав Сикорский разошелся

Вчера польский человек Радослав Сикорский разошелся. «Если бы Россия напала на нас и мы перестали себя сдерживать, думаю, мы довольно быстро разгромили бы Россию.
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