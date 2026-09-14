Русская весна
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Русская весна

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Мечты главы МИД Польши: Радослав Сикорский разошелся

Мечты главы МИД Польши: Радослав Сикорский разошелся

Вчера польский человек Радослав Сикорский разошелся.  «Если бы Россия напала на нас и мы перестали себя сдерживать, думаю, мы довольно быстро разгромили бы Россию.

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