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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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С новыми электробусами в четырех районах округа стало тише и экологичнее

С новыми электробусами в четырех районах округа стало тише и экологичнее

Самые современные электробусы Мосгортранса поколения теперь обслуживают пригородный маршрут №1280. Он связывает городской округ Красногорск со станцией метро «Сходненская»: из Тушина к МКАД, потом по Кольцу в сторону Митина – и до Путилкова в Красногорске.

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