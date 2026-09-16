С новыми электробусами в четырех районах округа стало тише и экологичнее

Самые современные электробусы Мосгортранса поколения теперь обслуживают пригородный маршрут №1280. Он связывает городской округ Красногорск со станцией метро «Сходненская»: из Тушина к МКАД, потом по Кольцу в сторону Митина – и до Путилкова в Красногорске.