Позитив для оптимистов

3 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Один ТРЕП!!!!! ФУУУУУ!«Уже все готово»:...
  • Платон Платонов
    Ну, если у депутатов есть собственность за границей, то в сложившихся обстоятельствах, враги могут узнать о заграничн...Ряд депутатов Гос...
  • Олег Самойлов
    Печально... Это ж СКОЛЬКО нужно будет земли перелопатить, чтобы всю эту шоблу зарыть?Они снова сбивают...

«Бербок на самом деле думает о войне Германии с Россией»

«Бербок на самом деле думает о войне Германии с Россией»

Текст: Юрий Зайнашев И политики, и пресса пытаются сделать так, чтобы воспоминания о страданиях, которые принес нацистский режим на территорию Советского Союза, в том числе и на Украину, выпали из фокуса внимания немцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх