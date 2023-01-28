«Бербок на самом деле думает о войне Германии с Россией»

Текст: Юрий Зайнашев И политики, и пресса пытаются сделать так, чтобы воспоминания о страданиях, которые принес нацистский режим на территорию Советского Союза, в том числе и на Украину, выпали из фокуса внимания немцев.
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