«Реал» и Роналду блеснули на Globe Soccer Awards, Глушакова лишат прав за езду подшофе, в Госдуме отозвали законопроект о присяге для спортсменов и обязанности знать гимн и другие новости

1. На последней крупной футбольной церемонии года, Globe Soccer Awards, доминировал «Реал». Лучшим футболистом 2024-го был признан Винисиус Жуниор, его же выбрали лучшим форвардом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сафонов взял два пенальти в серии, 9 голов в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», «МЮ» разгромлен дома, победа «Реала» в последнем матче Наваса, «Спартаку» интересен Помазун и другие новости
- Инсайд про увольнение Черчесова, Загитовой не дали грант на 75 млн, критерии отбора фигуристов на Олимпиаду, Мостовой vs Слуцкий, дебютный гол правнука Муссолини и другие новости
- «Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости
Свежие комментарии