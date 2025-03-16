У «Зенита» Семака все сломалось против Москвы: проиграли 7-й раз за 2 года. После 20 матчей без поражений

Провал после рекорда. «Зенит» проиграл «Спартаку» в 21-м туре РПЛ – 1:2. При Сергее Семаке петербуржцы не только впервые уступили «Спартаку» в чемпионате, но и еще больше испортили статистику против московских команд.
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