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У «Зенита» Семака все сломалось против Москвы: проиграли 7-й раз за 2 года. После 20 матчей без поражений

У «Зенита» Семака все сломалось против Москвы: проиграли 7-й раз за 2 года. После 20 матчей без поражений

Провал после рекорда. «Зенит» проиграл «Спартаку» в 21-м туре РПЛ – 1:2. При Сергее Семаке петербуржцы не только впервые уступили «Спартаку» в чемпионате, но и еще больше испортили статистику против московских команд.

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