Сможет ли человек прожить 180 лет: отвечает Станислав Скакун

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Станислав Скакун, основатель компании «Биодата» Как генная инженерия может изменить старение Современные генно-инженерные технологии пока ограничены, однако именно они способны сильнее всего изменить представление о долголетии в ближайшие десятилетия.
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