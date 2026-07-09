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РБК СТИЛЬ

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Сможет ли человек прожить 180 лет: отвечает Станислав Скакун

Сможет ли человек прожить 180 лет: отвечает Станислав Скакун

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Станислав Скакун, основатель компании «Биодата» Как генная инженерия может изменить старение Современные генно-инженерные технологии пока ограничены, однако именно они способны сильнее всего изменить представление о долголетии в ближайшие десятилетия.

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