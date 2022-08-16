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В Самарской области полицейские и общественники провели для детей уроки по ПДД

В Самарской области полицейские и общественники провели для детей уроки по ПДД

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» вместе с общественницей Натальей Киреевой посетили ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Салют».

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