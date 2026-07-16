ВСУ попали в смертельную зону у Днепра: главная новость СВО 16 июля

Село Новопавловка в Днепропетровской области де-факто находится в «серой зоне» — полного контроля над населенным пунктом нет ни у одной из сторон, однако инициатива и тактический перевес принадлежат ВС РФ.
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