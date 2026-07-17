ВС РФ поразили в портах Одессы и Черноморска объекты, используемые ВСУ

Вооруженные силы России поразили два цеха по производству и сборке БПЛА в порту Одессы. Среди пораженных объектов — цех узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами.
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