Звезды сошлись: почему Анастасия Заворотнюк умерла именно сейчас Алёна ЮрьеваСмысл астрологии и тарологии зачастую остается загадкой для многих, но для Юлии Лифановой эти древние системы оказались ключом к пониманию трагических событий, связанных с уходом из жизни известной актрисы Анастасии Заворотнюк.