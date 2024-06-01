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Звезды сошлись: почему Анастасия Заворотнюк умерла именно сейчас

Звезды сошлись: почему Анастасия Заворотнюк умерла именно сейчас

Звезды сошлись: почему Анастасия Заворотнюк умерла именно сейчас Алёна ЮрьеваСмысл астрологии и тарологии зачастую остается загадкой для многих, но для Юлии Лифановой эти древние системы оказались ключом к пониманию трагических событий, связанных с уходом из жизни известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

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