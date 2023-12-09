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Марк Аллен, Кайрен Уилсон и Али Картер продолжат борьбу за титул на турнире Snooker Shoot-Out 2023/2024

Марк Аллен, Кайрен Уилсон и Али Картер продолжат борьбу за титул на турнире Snooker Shoot-Out 2023/2024

Марк Аллен нокаутировал Оливера Брауна, Кайрен Уилсон обыграл Мостафу Доргама, Аллистер Картер одержал победу над Алфи Бёрденом, Джейми Кларк уступил Сюй Сы, Оливер Лайнс выиграл у Роберта Милкинса, а Джимми Робертсон нанес поражение Дэвиду Гилберту во втором раунде на турнире Snooker Shoot-Out 2023/2024, сообщает WST.

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