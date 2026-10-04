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Начальник тыла ФСИН проверил екатеринбургскую ИК-2

30 сентября ИК-2 (Екатеринбург) с рабочим визитом посетил начальник Управления тылового обеспечения ФСИН России генерал-майор Михаил Чаткин вместе с руководством ГУФСИН по Свердловской области во главе с врио начальника полковником Русланом Антипенко.

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