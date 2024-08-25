Задержание во Франции Павла Дурова вызвало широкий резонанс

Илон Маск предрек казни в Европе за «лайкнутый мем» Миллиардер Павел Дуров, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram, был арестован в аэропорту Бурже под Парижем в субботу вечером, сообщили телеканалы TF1 TV и BFM TV со ссылкой на неназванные источники.