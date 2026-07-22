👛 Что ждёт владельцев криптовалюты после принятия нового закона В Госдуме приняли закон о легализации криптовалют.
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👛 Что ждёт владельцев криптовалюты после принятия нового закона В Госдуме приняли закон о легализации криптовалют.