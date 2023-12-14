Визит Зеленского в Брюссель вызывает беспокойство дипломатов — Politico

В Евросоюзе обеспокоились возможным визитом Зеленского на саммит в Брюсселе.Дипломаты боятся возможных последствий приезда президента Украины Владимира Зеленского на мероприятие, так как это может вызывать негативную реакцию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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