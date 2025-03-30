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Царьград

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Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные счета за детей

Верховный суд: родители обязаны оплачивать коммунальные счета за детей

Верховный суд России обязал родителей оплачивать коммунальные счета за несовершеннолетних детей, независимо от совместного проживания.

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